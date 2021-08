Dopo il ritorno dei tifosi all'Olimpico in Roma-Fiorentina, giovedì la formazione di Mourinho giocherà di nuovo nello stadio di casa per sfidare nel preliminare di ritorno di Conference League i turchi del Trabzonspor. Come fa sapere la società giallorossa in un tweet, è stata raggiunta quota 21mila biglietti venduti per la sfida europea.