Conference League: il Trabzonspor ne fa 5 allo Yeni Malatyaspor

Vittoria roboante per i prossimi avversari in Conference League della Roma: a 3 giorni dalla sfida europea con i giallorossi, il Trabzonspor vince facile in casa dello Yeni Malatyaspor. 1-5 il risultato finale, con reti di Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik e Tavares. Di Buyuk, invece, l'unica rete dei padroni di casa.