Conference League, date e orari della fase a gironi: Roma-CSKA il 16 settembre alle 21. Fischio d'inizio alle 18.45 per le gare in trasferta dei giallorossi

La Uefa rende noto il calendario per la fase a gironi della Conference League. Debutto giovedì 16 settembre alle 21 per la Roma, testa di serie nel gruppo C. Primo avversario sarà il CSKA Sofia in casa. Seguiranno le trasferte contro Zorya e Bodo Glimt - entrambe alle 18.45 il 30 settembre e il 21 ottobre. Poi il match casalingo contro i norvegesi - il 4 novembre alle 21 -, quello contro lo Zorya - il 25 novembre sempre alle 21 - e l'ultima trasferta: il 9 dicembre alle 18.45 a Sofia.

1a giornata: ROMA-CSKA SOFIA – 16/09/21 ore 21

2a giornata: ZORYA LUHANSK-ROMA – 30/09/21 ore 18:45

3a giornata: BODO/GLIMT-ROMA – 21/10/21 ore 18:45

4a giornata: ROMA-BODO/GLIMT – 04/11/21 ore 21

5a giornata: ROMA-ZORYA LUHANSK – 25/11/21 ore 21

6a giornata: CSKA SOFIA-ROMA – 09/12/21 ore 18:45

(uefa.com)