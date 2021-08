Conference League, 3-3 tra Trabzonspor e Molde. Il match di ritorno deciderà l'avversaria della Roma

Più Molde che Trabzonspor. Stasera si è giocato il primo atto del terzo turno preliminare di Conference League che determinerà chi sarà l'avversaria della Roma nei playoff della nuova coppa europea. A Trebisonda il confronto tra i turchi degli ex Bruno Peres e Gervinho (entrambi in campo) e i norvegesi è terminato con il successo della formazione di casa per 3-2

Apre le marcature il Trabzonspor con Nkwaeme al 12', pari di Brynhildsen al 31'. Nella ripresa l'ex Fiorentina Vitor Hugo (58') riporta avanti il Trabzonspor, Brynhildsen (64') pareggia nuovamente i conti, nuovo vantaggio dei turchi con Djaniny (74') e nel finale di nuovo parità grazie alla rete di Hussain (85'). In pieno recupero (95') il Trabzonspor fallisce l'opportunità per il 4-3 con Bakasetas che sbaglia un calcio di rigore. Si torna in campo in Norvegia tra una settimana: giovedì 12 agosto è in programma il match di ritorno che deciderà la sfidante della Roma nel doppio confronto del 19 e del 26.