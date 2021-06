Conference League: svelato il pallone ufficiale firmato Molten (FOTO)

Anche la Conference League, come l'Europa League, avrà dei palloni firmati Molten, a svelarlo il sito specializzato in maglie ed accessori calcistici. Il pallone dal punto di vista tecnico, utilizza la tecnologia utilizzata nel Vantaggio 5000, il modello di punta dell'azienda. Una tecnologia che riduce al minimo l'assorbimento d'acqua e aiuta la palla a mantenersi in forma. La superficie ruvida e il rivestimento speciale migliorano il controllo e la precisione della palla.

?? ???? Molten 21-22 UEFA Europa League & Conference League Balls Released: https://t.co/MpB3JIrEk3 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 21, 2021