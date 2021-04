VIDEO - Mancini: "Certe cose vengono dette per tirare un po' la Roma nei casini. Non contestiamo il mister"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha accompagnato il tecnico Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro l'Ajax. Il numero 23 giallorosso si è soffermato soprattutto sulle notizie che vedrebbero un gruppo diviso all'interno di Trigoria. Le sue parole: "Le cose che vengono dette le ho lette anch'io, vengono dette per tirare un po' la Roma nei casini. Non contestiamo il mister, che quando c’è la settimana tipo ci fa andare molto forte per raggiungere una forma fisica importante. Però come ho detto giocando ogni tre giorni ci alleniamo con le partite".