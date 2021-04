VIDEO - Fonseca: «Smalling vicino al rientro, dipende da lui»

Fonseca aveva promesso il suo rientro dopo la sosta per le nazionali. Resta il fatto che anche per la partita con l'Ajax dovrà fare a meno di Chris Smalling. Il tecnico giallorosso in conferenza stampa ha dato un aggiornamento sulle condizioni del centrale inglese: «Ha iniziato adesso il lavoro individuale in campo. Penso che sia vicino al rientro, ma è una questione di fiducia del giocatore: se si sente bene o no»