VIDEO - Fonseca: «Con l'Ajax la partita più importante della stagione»

Paulo Fonseca non si nasconde. Quella di domani con l'Ajax è una partita decisiva per la stagione della sua Roma. "Tutti sappiamo che è la partita più importante della stagione finora - le sue parole in conferenza stampa - . L'Ajax è una squadra fortissima, è importante non pensare alla gara di Amsterdam. Voglio una squadra che vuole lottare fino alla fine, con lo stesso atteggiamento visto nelle ultime ultime partite e che vuole lottare per vincere questa partita difficile sapendo che anche l'Ajax vuole vincere. So che i ragazzi capiscono l'importante di questo momento".