VIDEO - Ajax-Roma, Calafiori colpito in volto con un pallone da un raccattapalle: "C'è poco da dire, ma ci può stare..."

Brutto episodio nei minuti finali di Ajax-Roma: fallo laterale in favore dei giallorossi, e per battere si avvicina Riccardo Calafiori. Un raccattapalle a bordocampo, però, pensa bene di scagliare il pallone in modo deciso verso il volto di Riccardo Calafiori, che accenna una reazione nei suoi confronti.

Simpatico raccattapalle olandese pic.twitter.com/MKpD27hqIs — Giovanni Lodetti (@_Lodetti_) April 8, 2021

"C’è poco da dire. Non me l’aspettavo, in quel momento ho pensato tante cose poi per fortuna sono stato calmo - ha detto il laterale romanista nel postpartita ai microfoni dell'emittente televisiva - . Probabilmente vedere un giocatore dell’altra squadra che perde tempo avrebbe dato fastidio anche a me per cui non dico che lo rispetto, ma ci può stare".

(Sky Sport)