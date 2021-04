SuperLega: venerdì la mozione UEFA per eliminare dalle competizioni europee United, Arsenal, City, Chelsea e Real

Sviluppi clamorosi in chiave Europa League che riguarderebbero anche la Roma. Come viene infatti riportato anche dall'emittente satellitare, venerdì il Comitato Esecutivo UEFA discuterà l'esclusione di tutte le squadre rimaste nelle competizioni europee che abbiano preso parte al progetto SuperLega. Tra queste ovviamente anche il Manchester United, prossima avversaria dei giallorossi, ed Arsenal, oltre che Chelsea, Real Madrid e Manchester City come anticipato nel pomeriggio da Jasper Moller.