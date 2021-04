Roma-Ajax, i convocati di ten Hag: ok Stekelenburg, Brobbey e Schuurs

L'Ajax è arrivato a Roma. I lancieri si preparano al match di ritorno con la Roma in programma domani, dove si ripartirà dalla vittoria dei giallorossi per 2-1 nel confronto dell'andata. Per la trasferta italiana ten Hag ha convocato 21 giocatori. Nella lista dei convocati oltre a Maarten Stekelenburg, che sarà presente in conferenza stampa al fianco del tecnico olandese, convocato anche Brobbey (che ha saltato il match in campionato con l'RKC Waalwijk per un problema fisico) e Schuurs. Out lo squalificato Rensch, oltre ad Haller non inserito in lista UEFA.

Questo l'elenco dei convocati:

Maarten Stekelenburg

Dominik Kotarski

Kjell Scherpen

Perr Schuurs

Lisandro Martínez

Nico Tagliafico

Sean Klaiber

Jurriën Timber

Edson Álvarez

Davy Klaassen

Jurgen Ekkelenkamp

Ryan Gravenberch

Mohammed Kudus

David Neres

Antony

Dusan Tadic

Lassina Traoré

Oussama Idrissi

Brian Brobbey

Quinten Timber

Neraysho Kasanwirjo

