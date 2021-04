Man Utd, Solskjaer: «Non conosco la Roma, sarà una sfida all'altezza». Bruno Fernandes: «Sappiamo cosa fare». Pogba: «Non vediamo l'ora»

SKY SPORT - Archiviata la pratica Granada, il Manchester United troverà la Roma in semifinale. Al termine del match di ritorno dei quarti di finale i Red Devils parlano dei prossimi avversari.

Inizia il tecnico Ole Gunnar Solskjaer: «Non li conosco, non li ho visti giocare ma so che hanno fatto due ottime partite con l'Ajax. Hanno difeso bene come fanno le squadre italiane. Tutti conoscono Dzeko e sanno quanto sia pericoloso. Poi Mkhitaryan e Smalling,.. Quindi tante facce familiari. Non vediamo l'ora, siamo in semifinale e sarà una sfida all'altezza di questo torneo. La Roma ha una grande tradizione»

«Sappiamo che la Roma gioca molto bene e che ha una buona organizzazione difensiva - il commento di Bruno Fernandes - . Possono anche creare problemi con il loro attacco, hanno buoni giocatori che hanno anche militato in Premier, Dzeko su tutti. Sappiamo cosa fare quando giocheremo contro di loro e se facciamo le cose giuste abbiamo buone possibilità di portare a casa la partita»

Lo segue un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato, Paul Pogba: «Conosciamo un pochino Dzeko e Mkhitaryan, e questo può avere un peso. Non vediamo l'ora di scendere in campo e l'obiettivo è conquistare questo trofeo. Per farlo dobbiamo vincere contro la Roma».