FOTO - Ajax-Roma 1-2

Dopo i primi 45' di gioco la Roma si trova a dover inseguire l'Ajax: i padroni di casa passano in vantaggio al 39' sfruttando una serie di incertezze consecutive dei giallorossi, dopo diverse occasioni in cui gli uomini di Paulo Fonseca - con Cristante e Dzeko - erano andati vicini al sospirato gol da trasferta. Un fattore l'uscita dal campo di Leonardo Spinazzola per infortunio: il laterale aveva più volte messo in difficoltà i propri diretti avversari sull'out di sinistra.

Nella ripresa la Roma è a un passo dal baratro: un rigore fischiato per fallo di Ibanez rischia di compromettere la qualificazione, ma Pau Lopez para e lancia la rimonta dei suoi: pareggia Pellegrini su calcio di punizione, e a trovare il vantaggio è proprio Roger Ibanez. Di seguito gli scatti relativi al match.