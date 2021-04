Europa League: stangata per Kudela dello Slavia Praga, 10 giornate di squalifica per comportamento razzista

Una sentenza esemplare. La Uefa ferma per 10 giornate Ondrej Kudela, difensore dello Slavia Praga protagonista di uno spiacevole episodio nella gara degli ottavi di finale con i Rangers dello scorso 18 marzo. Nei minuti finali del match, vinto dallo Slavia per 1-0, Kudela si è avvicinato al centrocampista avversario Glen Kamara, riferendogli all'orecchio un epiteto razzista e scatenando la reazione del diretto interessato e dei compagni di squadra.

Il Comitato Etico e Disciplinare dell'Uefa ha riconosciuto le ragioni dei Rangers, fermando Kudela per 10 turni "per comportamento razzista". Stagione finita in anticipo in Europa per il difensore ceco, che ha già saltato il match d'andata dei quarti di finale con l'Arsenal. Sanzione pesante anche Kamara, squalificato per 3 giornate per il battibecco con Kudela.

(uefa.com)