Europa League, ROMA-AJAX: arbitra Taylor. 2 sconfitte in 2 precedenti, solo vittorie per gli olandesi

Sarà l'inglese Taylor ad arbitrare la gara di ritorno tra Roma e Ajax, in programma giovedì allo Stadio Olimpico alle 21.

A fargli da assistenti i connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, con David Coote che svolgerà le mansione del IV uomo. Infine, alla Var, ci saranno Stuart Attwell e Paul Tierney.

Due i precedenti con la Roma, entrambi terminati con una sconfitta: 2-1 in casa del Viktoria Plzen (con espulsione di Luca Pellegrini) nel dicembre del 2018, in Champions League , l'altra nel 2016/17, il 4-2 con cui il Lione sconfisse l'allora squadra di Spalletti nell'andata degli ottavi di Europa League.

(con rigore agli olandesi per l'1-1) nel preliminare di Champions e, nel febbraio successivo, l'1-0 all'Amsterdam Arena sul Legia Varsavia nei 16esimi di Europa League.

Bilancio opposto per l'Ajax: 2 vittorie in 2 precedenti, tutti relativi alla stagione 2016/17. L'1-2 ottenuto in casa del