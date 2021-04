Europa League: Man Utd-Roma in semifinale. Andata il 29 aprile a Old Trafford, ritorno all'Olimpico il 6 maggio

Il sogno europeo della Roma continua e avrà almeno altri 2 capitoli. I giallorossi superano lo scoglio Ajax e con l'1-1 di stasera accedono alle semifinali di Europa League, per la prima volta nella storia dalla riforma dell'ex Coppa Uefa. Prossimo avversario sarà il Manchester United, che ha eliminato nel doppio confronto il Granada.

Come stabilito dal sorteggio di Nyon dello scorso 19 maggio i giallorossi disputeranno fuori casa la gara d'andata. Il primo round si giocherà a Old Trafford giovedi 29 aprile. All'Olimpico il ritorno una settimana dopo, il 6 maggio. Alle 21 il calcio d'inizio di entrambe le sfide, orario che dovrà essere confermato dall'Uefa nei prossimi giorni.