Europa League: il Manchester United piega il Burnley in campionato per 3-1

Vince in campionato la prossima avversaria europea della Roma: il Manchester United si impone in Premier League sul Burnley con il punteggio di 3-1. Per i Red Devils firma il vantaggio Greenwood, prima che Tarkowski trovi il pareggio per la squadra ospite. A 10 minuti dalla fine è però ancora Greenwood a portare avanti lo United prima che in pieno recupero metta la firma sul match anche Edinson Cavani. Lo United rinsalda così il secondo posto in classifica a quota 66 punti.