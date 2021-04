Prima della partenza per l'Olanda, la Roma ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro l'Ajax. Non risultano nell'elenco, come prevedibile, Smalling e Mkhitaryan, oltre ad El Shaarawy, Zaniolo e lo squalificato Karsdorp. Aggregati i Primavera Ciervo e Milanese.