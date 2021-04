Europa League: Ajax di misura in campionato, 1-0 all'RKC Waalwijk

Aspettando la gara di ritorno con la Roma, l'Ajax conquista un successo sofferto in campionato, quanto basta per mettere le mani sul 35esimo scudetto.

La formazione di ten Hag passa per 1-0 sul campo dell'RKC Waalwijk nel 29esimo turno di Eredivisie. Decide la rete di Haller al 14'. Ai lancieri manca pochissimo per vincere il campionato: a 5 giornate dal termine e con una gara da recuperare l'Ajax sale a 72 punti, a +11 sul PSV. Oltre ai forfait di Brobbey e Stekelenburg, non convocati, ten Hag perde anche Devyne Rensch, uscito nel corso del match per un problema al ginocchio ma già indisponibile per squalifica per il match con i giallorossi di giovedì prossimo.