Europa League, Ajax: Brobbey non convocato in campionato. Out anche Stekelenburg

L'Ajax, avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League, è in campo in campionato contro l'RKC Waalwijk. Tra i convocati, però, non figura Brian Brobbey, attaccante classe 2002 dei lancieri. Out ancora Stekelenburg: a difendere i pali dell'Ajax, come giovedì in campo europeo contro i giallorossi, c'è Scherpen. Il portiere ex Roma, fermato da un infortunio, non è ancora a disposizione di ten Hag: "Scherpen titolare contro la Roma non è scontato. Stekelenburg è sulla buona strada del recupero, ma oggi è troppo presto per lui", ha detto l'allenatore al canale televisivo.

(Espn)