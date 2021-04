Conferenza stampa, MANCINI: «Nessuno contesta i metodi di Fonseca, solo voci per mettere la Roma nei casini» (AUDIO, FOTO E VIDEO)

Gianluca Mancini è il giocatore designato per la conferenza stampa prepartita di Ajax-Roma. Il difensore della Roma interviene nella sala stampa della Johan Cruijff Arena al fianco del tecnico Paulo Fonseca alla vigilia del primo round dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole:

Ha giocato tante partite ed è sempre tra i più brillante, si sente stanco o può restare ad alti livelli? Abbiamo letto che molti giocatori contestano i metodi di Fonseca, che atmosfera c'è a Trigoria?

E' vero, facciamo tante partite ma sapevamo dal principio che l'anno sarebbe stato complicato, il Covid ha velocizzato tutto, giochiamo ogni 3 giorni e bisogna essere bravi a recuperare. Personalmente mi sento bene, ho 25 anni e faccio la cosa più bella del mondo. Sulla seconda domanda, rispondo un po' come la prima: giocando così tanto ci alleniamo con le partite. Le cose che vengono dette le ho lette anch'io, vengono dette per tirare un po' la Roma nei casini. Non contestiamo il mister, che quando c’è la settimana tipo ci fa andare molto forte per raggiungere una forma fisica importante. Però come ho detto giocando ogni tre giorni ci alleniamo con le partite.

Anche a fine partita non ha mai dato dichiarazioni banali. Alla luce di questo e della rosa che avete, la vostra difesa è la decima per gol subiti, troppi per ambire alla Champions. Come spiega questa discrasia?

Inutile nasconderlo, possiamo fare di più e lo sappiamo noi in primis, facendo meno errori possiamo migliorare, ne parliamo con il mister cercando di analizzare le partite. Siamo la decima difesa in A e ci fa rodere, da una fase difensiva importante si costruiscono le partite vincenti. Sappiamo di questo e sappiamo di dover migliorare, a partite da domani visto che abbiamo una partita importante.