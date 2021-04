Champions League: Psg e Chelsea in semifinale, fuori Bayern e Porto

Non bastano le due vittorie esterne per 1-0 di Bayern Monaco e Porto: ad accedere alle semifinali di Champions League sono Paris Saint Germain e Chelsea. I bavaresi vincono in Francia grazie al gol di Choupo-Moting ma non riescono a ribaltare il 3-2 dell’andata in Germania, mentre ai portoghesi non basta la rete nel finale di Taremi per impedire al Chelsea di passare il turno dopo il 2-0 dell’andata.