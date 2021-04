Champions League: Il Real vince 3-1 e vede la semifinale, 2-1 del City sul Dortmund

Archiviate le gare d'andata dei primi due quarti di finale di Champions League, che dettano i primi parziali verdetti in ottica qualificazione: allo stadio Alfredo Di Stefano il Real Madrid si impone sul Liverpool per 3-1: in vista del match di ritorno i Reds si affidano al gol di Salah, che risponde alla doppietta di Vinicius e al gol di Asensio.

In Manchester City-Borussia Dortmund la spuntano gli uomini di Guardiola, che dopo il vantaggio di De Bruyne e il pareggio che sa di beffa ad opera di Reus, trovano nuovamente il vantaggio nei minuti di recupero con Foden.

Si attendono dunque i risultati di Bayern Monaco-PSG e Porto-Chelsea, in programma domani.