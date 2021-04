Champions League, Bayern Monaco-PSG 2-3: Mbappé regala la vittoria a Pochettino. Il Chelsea supera il Porto per 2-0 grazie a Mount e Chilwell

Nella seconda giornata dei quarti di finale di Champions League ad affrontarsi sono il Bayern Monaco, campione in carica, e il PSG da una parte e il Porto e il Chelsea dall'altra. Nella prima gara, che è un rematch della finale dello scorso anno, i parigini si impongono in trasferta per 3-2. Parte fortissimo la squadra di Pochettino che si porta sul 2-0 grazie a Mbappé e Marquinhos, ma ad accorciare le distanze prima della fine della prima frazione di gioco è Choupo-Moting. Nella ripresa il pareggio dei tedeschi arriva grazie a un colpo di testa di Muller, ma è ancora una volta Mbappé a regalare il gol vittoria alla squadra ospite. Nell'altra gara dei quarti di finale invece la squadra di Tuchel si impone per 2-0 sul Porto di Conceição. La vittoria per i Blues arriva grazia a una rete del giovane Mason Mount nel primo tempo e alla prima rete in Champions League nella ripresa di Chilwell.