Champions League: al Real basta il pari per la semifinale, passa anche il City

Arrivano gli ultimi verdetti per quanto riguarda le due semifinali di Champions League: dopo la qualificazione di Chelsea e Paris Saint Germain, passano anche Real Madrid e Manchester City.

I blancos non vanno oltre lo 0-0 ad Anfield contro il Liverpool, ma si qualificano in virtù del 3-1 ottenuto in casa la settimana scorsa. I citizens replicano invece il risultato dell'andata: 2-1 anche in casa del Borussia Dortmund con reti di Mahrez e Foden, che ribaltano il vantaggio iniziale di Bellingham.

Il Real Madrid dovrà dunque vedersela con il Chelsea di Tuchel, mentre il Manchester City affronterà il PSG. Appuntamento al 27 aprile per la semifinale d'andata, mentre il ritorno verrà disputato il 4 maggio.