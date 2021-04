Ajax, ten Hag: «Fiducioso per la Roma, Stekelenburg può recuperare. Niente turn over? Prendo sul serio il campionato»

Ha riproposto per 10 undicesimi la formazione scesa in campo giovedì contro la Roma. Solo Haller, che non può giocare in Europa League, al posto di Neres. Una scelta ben diversa da quella di Paulo Fonseca, che con il Bologna ha fatto ampio ricorso al turn over. Erik ten Hag motiva così la sua scelta dopo il match con l'RKC Waalwijk: «In questa fase della stagione i punti persi si pagano, basta vedere quello che succede a Bayern e Manchester City - ha dichiarato il tecnico dell'Ajax -. Abbiamo preso sul serio il campionato. Ciò non significa che nel caso contrario non l'avremmo preso sul serio, ma mandi comunque un segnale quando fai riposare troppi giocatori. E poi i calciatori sono in forma, il che è un indicatore importante, quindi volevo far giocare la squadra più forte».

Campionato in cui l'Ajax comanda ed è ad un passo dalla vittoria finale: 11 punti di vantaggio sul PSV con una giornata in meno e a 5 partite dal termine. Intanto però c'è il match di ritorno dei quarti di Europa League. Per la quale ten Hag si professa ottimista: «Non ho ancora iniziato a lavorare sulla partita con la Roma, lo farò da adesso. Noi abbiamo sempre fiducia, anche nella nostra situazione. Se riusciamo a tornare al livello della nostra partita di giovedì scorso possiamo farcela. Certo non sarà facile, il risultato ci penalizza».

Il tecnico dei 'lancieri' spera di recuperare Maarten Stekelenburg, che ha saltato per infortunio il match d'andata e non è stato convocato nemmeno per il match di Eredivisie di oggi: «Ieri si è allenato - conclude -, lo farà anche domani e dopodomani. Speriamo di recuperarlo per la Roma, se tutto andrà bene potrebbe giocare. Per sostituire Rensch (squalificato per la Roma, ndr) abbiamo molte opzioni, mi aspetto di recuperare Schuurs e c'è anche Klaiber, ci penseremo nei prossimi giorni». Infine su Brobbey: «Ha avuto una contusione e non era al 100%, ecco perché oggi non c'era».

(espn nederland)