Ajax, Tagliafico: «Sappiamo come rimontare la Roma, troppi errori all'andata»

TUTTOMERCATOWEB.COM - Nicolas Tagliafico, difensore dell'Ajax, è stato intervistato dal portale web in occasione del match di domani con la Roma. Questa un'anticipazione dell'intervista che sarà pubblicata domani alle 10.

"Credo che ad Amsterdam abbiamo fatto una buona partita, anche se alla fine è arrivato un risultato diverso da quello che speravamo. Nello spogliatoio eravamo consapevoli di aver giocato bene e dato tutto in campo, abbiamo gestito le due fasi di gioco con intelligenza e la nostra gara è stata condizionata probabilmente dagli errori commessi nelle due aree di rigore. Ma non è certo finita qui...".

Che partita si aspetta domani a Roma?

"Mi aspetto una partita più definita rispetto a quella della scorsa settimana, fin dai primi minuti di gioco. Da una parte noi cercheremo di segnare subito il primo gol per rimontare, dall'altra la Roma proverà invece a difendersi un po' di più per mantenere il vantaggio dell'andata. È tutto apertissimo ancora, sappiamo come creare difficoltà ai giallorossi".