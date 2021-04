Ajax-Roma, Villar esalta Pedro prima del match: "Questo stadio non è niente per uno come te" (VIDEO)

Siparietto tutto spagnolo, ieri, prima di Ajax-Roma. Nel consueto "giro di ricognizione" sul campo prima del riscaldamento, infatti, le telecamere hanno immortalato una conversazione tra Pedro, Villar e Borja Mayoral. L'attaccante, entrando in campo, ha esclamato: " “Questa gente ha vinto quattro Champions”. E Villar a Pedro: "Questo campo non è niente per te Pedrito”

? La curiosa conversación entre Pedro, Mayoral y Gonzalo Villar antes del partido #⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/yZMejNaAgo — DirectoGol (@DirectoGol) April 8, 2021