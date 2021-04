Ajax-Roma: Smalling verso il forfait, poche chance di vedere Mkhitaryan. Titolari Veretout e Cristante, Dzeko in vantaggio su Mayoral

Nuove indiscrezioni sulla squadra che prenderà parte alla trasferta di Amsterdam e sull'11 che scenderà in campo contro l'Ajax. Secondo quanto riferisce su Twitter Roberto Maida de Il Corriere dello Sport, Chris Smalling non partirà con la squadra in vista del match di Europa League, mentre conserva un 10% di possibilità di essere convocato Henrikh Mkhitaryan: per lui sarà decisivo il provino di domani. Saranno poi titolari Jordan Veretout e Bryan Cristante, mentre al momento Edin Dzeko sembrerebbe in vantaggio per una maglia da titolare su Borja Mayoral.

