Ajax-Roma, il programma della vigilia: rifinitura a Trigoria al mattino, alle 18.45 la conferenza stampa di Fonseca ad Amsterdam

Dopo il Sassuolo, partita valida per la 29a giornata di campionato, la Roma sfiderà l'Ajax nei quarti di finale di Europa League. Mercoledì, alla vigilia della gara d'andata di giovedì sera alla Johan Cruijff Arena, la Roma sosterrà l'allenamento di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria alle 11.30, mentre dopo l'arrivo in Olanda Paulo Fonseca, accompagnato da un giocatore, parlerà in conferenza stampa allo stadio alle 18.45.

Alle 12.15 l'allenatore dei lancieri, Erik ten Hag, interverrà in conferenza con al suo fianco un calciatore, mentre alle 13.00 è in programma la seduta di rifinitura della squadra.