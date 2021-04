Ajax-Roma, divise troppo simili: squadre in campo con le maglie da trasferta (FOTO)

Ajax e Roma, questa sera, scenderanno in campo con la maglia da trasferta. Secondo la UEFA, infatti, i colori sociali dei due club sono troppo simili, per cui i due match si giocheranno con le seconde divise: completino nero per i lancieri e bianco per la squadra capitolina. I portieri invece saranno vestiti di giallo, quello dei lancieri, e di verde quello romanista.

Due to Ajax and AS Roma’s conflicting kits, we will play both matches in our European ⚫? jersey. AS Roma will also use alternative kits for both matches.#UEL #ajarom

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 8, 2021