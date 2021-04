Ajax, Gravenberch: «Per battere la Roma dovremo ripetere la prova con il Lille»

Ryan Gravenberch punta la Roma. Il centrocampista dell'Ajax ha parlato al sito ufficiale del suo club della sfida di Europa League con i giallorossi in programma tra due giorni. “Dobbiamo fare una bella partita proprio come contro il Lille. Se ci riuscissimo, possiamo farcela a battere anche i giallorossi”.

Il centrocampista olandese parla anche dell'andamento in Eredivisie “Adesso che siamo in corsa per lo scudetto è tutto diverso, sentiamo il sostegno dei tifosi e vogliamo regalare loro una soddisfazione, anche se non possono venire allo stadio”.

(ajax.nl)