VIDEO - Pellegrini: «Le critiche non mi spronano, penso solo a migliorare»

Lorenzo Pellegrini risponde alle critiche ricevute dai tifosi nelle ultime settimane. "Il calcio è bello perché è di tutti, sappiamo che dobbiamo essere abituati a questo tipo di giudizi - risponde il capitano della Roma alla vigilia del match con lo Shakhtar - . Di certo non è questo che mi sprona, la mia unica preoccupazione è migliorare sempre quello che faccio in campo per essere a posto con me stesso".