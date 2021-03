Shakhtar, Trubin: "Contro la Roma combatteremo fino all'ultimo. La presenza dei tifosi può essere un vantaggio"

SHAKHTAR.COM - In vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League con la Roma (3-0 per i giallorossi all'andata), il portiere dello Shakhtar Donetsk, Anatolii Trubin, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club. Le sue dichiarazioni:

Qual è l'umore della squadra prima del ritorno contro la Roma? La squadra crede di poter annullare il risultato dell'andata?

"Perché giocare a calcio senza avere fede? Abbiamo fede. Penso che tutti, dallo staff ai giocatori, credano nella squadra fino all'ultimo. Combatteremo fino all'ultimo secondo. Adesso dobbiamo recuperare dalla partita con il Desna, analizzare l'andata a Roma e prepararci per il ritorno".

Avreste potuto terminare la prima partita con un risultato diverso?

"Ovviamente. Abbiamo subìto il primo gol dopo che la palla era uscita. Sì, abbiamo sbagliato e le squadre italiano sanno come sfruttarlo. Possono aspettare per tutta la partita e punirti per un solo errore. Dobbiamo essere attenti e cercare di trasformare le nostre occasioni, quelle che abbiamo avuto all'andata".

La Roma può giocare in difesa nella partita di ritorno? Se è così, lo Shakhtar non avrà molto spazio per attaccare?

"Non so come si comporteranno. Ma anche la Roma sarà arrabbiata. Ha perso 0-2 in Serie A e affronterà la partita con serietà. Per quanto riguarda la loro tattica, lo vedremo giovedì".

Lo Shakhtar ha demolito il Desna. Quanto è importante questa vittoria dal punto di vista psicologico prima della gara decisiva con la Roma?

"Per prima cosa dobbiamo raggiungere la Dinamo in classifica, poi è un bene aver segnato molti gol. Penso che questo ci darà slancio e tutto andrà a posto psicologicamente. Abbiamo avuto scarsi risultati: non abbiamo vinto, abbiamo segnato pochi gol, quindi la vittoria dovrebbe avere un buon effetto sulla squadra. Giovedì dobbiamo presentarci con uno stato d'animo positivo".

La partita si giocherà davanti ai tifosi. Quanto può aiutarvi la loro presenza?

"Certo, il calcio riguarda le emozioni. È difficile giocare senza tifosi. Questo può essere un grande vantaggio per lo Shakhtar. I tifosi possono incoraggiarci, sarà bello se saranno presenti".

