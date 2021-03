Shakhtar-Roma, Tetè: "Per segnare dovremo pressarli alti, sono vulnerabili in quella zona"

A poche ore del match contro la Roma, l'esterno dello Shakhtar Donets, Tetè, ha parlato della partita al sito ufficiale del club ucraino:

La tua percezione dell’avversario è cambiata?

Le cose che ci aspettavamo sono state confermate. Sapevamo che la Roma era davvero forte. Ha fatto bene nella prima partita e, senza dubbio, mostreranno la loro forma anche nella gara di ritorno, ma anche noi vorremo giocare bene.

Quale giocatore leveresti alla Roma?

Nessuno. Ogni squadra ha buoni giocatori, sarebbe sbagliato levare qualcuno.

Cosa dovete cambiare per vincere?

Penso che dovremo pressare alto per raggiungere l’area e segnare. Gli avversari sono piuttosto vulnerabili in quella fase.

In che modo il risultato dell’andata influenzerà la partita?

Dobbiamo affrontare la partita come se fosse la prima. Dall’inizio fino all’ultimo minuto cercheremo di fare pressing sulla Roma e ottenere la vittoria.

