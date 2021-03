Shakhtar-Roma: alle 14 la partenza dei giallorossi per Kiev. Alle 18 la conferenza di Fonseca e Diawara

Tre giorni europea per la Roma, impegnata a Kiev nel ritorno degli ottavi di finale contro di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. La squadra di Fonseca partirà alla volta dell'Ucraina alle ore 14. Alle 18 ci sarà la conferenza del tecnico portoghese accompagnato da Diawara. Il ritorno per l’Italia è stato fissato per venerdì mattina, così da evitare di rientrare a Roma a notte inoltrata. Poi, nel pomeriggio, di nuovo in campo per cominciare a preparare la sfida col Napoli