Shakhtar: rifinitura in vista della Roma (FOTO e VIDEO)

Ultimo giorno di preparazione anche per lo Shakhtar Donetsk. La formazione ucraina, impegnata domani contro la Roma nel ritorno degli ottavi di Europa League, si è allenata questa mattina al centro sportivo di Svyatoshin, nei pressi di Kiev. Restano sotto osservazione le condizioni di Dentinho e Stepanenko, che ieri si sono allenati a parte. Alle 17.15 in programma la conferenza stampa del tecnico Lucas Castro e Matvienko.

