Shakhtar Donetsk, Maycon e Krytsov: «Roma forte». Moraes: «Il fallo su Ismaily all'andata ha deciso tutto»

Al sito ufficiale del club, all'indomani dell'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma, Maycon è tornato a commentare la vittoria dei giallorossi (2-1 con doppietta di Mayoral): "Penso che nel primo tempo abbiamo cercato di attaccare con qualità e di segnare. Non dimentichiamo che la Roma è un'ottima squadra: i giocatori sanno difendersi bene e sono riusciti a controllarci. È stato molto difficile. Abbiamo corso, combattuto, ma, purtroppo, abbiamo subìto una sconfitta. Questo è lontano da quello che volevamo. Dobbiamo solo lavorare, è molto importante vincere il campionato", ha detto il centrocampista dello Shakhtar.

(shakhtar.com)

Parlano anche altri calciatori dello Shakhtar. Junior Moraes ha commentato il match di ieri ai microfoni della televisione ucraina.

Siete arrabbiati per il fatto che siete riusciti a segnare solo un gol?

Sì, perché penso che abbiamo giocato bene nel primo tempo. Senza dubbio, dopo il 3-0 era molto difficile rimontare contro la Roma. Però voglio congratularmi con la squadra per aver lottato e fatto il suo meglio.

Gli esperti dicono che Paulo Fonseca ha visto giusto su di voi e invece voi non siete riusciti a sorprenderlo. È d’accordo?

Certo. Fonseca conosce molto bene i nostri giocatori perché ha lavorato qui per tre anni, conosce certi dettagli. Anche per questo è stato difficile per noi.

Su quale momento avete più rimpianti? Qualche poteva essere quello decisivo?

Penso che il momento chiave è stato a Roma nel secondo tempo quando hanno fatto fallo su Ismaily, ma l’arbitro non lo ha fischiato lasciando andare il gioco. E la Roma ha segnato un altro gol dopo il contropiede. C’era stata anche una situazione simile a favore della Roma, quando Alan Patrick ha commesso fallo su Diawara, ma in quel caso l’arbitro ha fermato il gioco ammonendo il nostro giocatore. In quel momento stavamo facendo bene ed eravamo andati vicini al gol, sentivamo che la Roma era in difficoltà. Quel momento è stati cruciali.

Non ha trattenuto le sue emozioni dopo il gol

Sicuramente, volevo fortemente il gol, ma ancora di più volevo passare il turno.

Parla anche il capitano Sergey Kryvtsov:

La sua impressione sulla partita?

Sapevamo che dopo l'andata non avremmo dovuto concedere gol in casa. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco e segnare subito per facilitarci le cose. Ma la Roma è una squadra esperta con calciatori di qualità che hanno giocato anche sul risultato, cercando di non fare errori e sfruttare i nostri. Dopo aver concesso il primo gol, avevamo già capito che difficilmente saremmo rimasti in Europa League, quindi abbiamo provato a goderci la partita e mostrare il nostro gioco.

È d’accordo sul fatto che nel primo tempo lo Shakhtar è stato più ordinato che nel secondo?

Nel secondo tempo c’è stato un gol immediato al secondo minuto. Ripeto: il gol in trasferta ha avuto una grandissima importanza visto il 3-0 dell’andata.

Lei ha messo lo zampino nel primo gol della Roma

È difficile, devo rivederlo. Ero contro un giocatore della Roma, poi c’è stato un cross potente. È una situazione di gioco, abbiamo perso il pallone e ho provato a salvare, ma non ha funzionato.

Cosa siete riusciti a fare bene nel primo tempo e cosa potevate fare meglio?

Abbiamo avuto il controllo del pallone, cercando di imporre il nostro gioco alla Roma, ma loro erano con tre difensori ed era difficile entrare nelle loro linee. Ci sono state delle possibilità, in alcuni casi siamo stati sfortunati, in altri la mancanza di qualità nell’ultimo passaggio ha fatto la differenza.

Il secondo gol è stata una conseguenza del fatto che avevate già perso la qualificazione?

Sì, c’erano dei grandi buchi tra le linee. Alla fine abbiamo fallito tanti contropiede, stavamo già facendo di tutto per salvare la partita. Volevo vincere, ma non è andata bene.

Alla fine della partita c’era forse un fallo su Matvienko in area della Roma. Ha detto qualcosa l’arbitro?

Che il difensore ha messo la mano sulla spalla di Matvienko, ma ci sono situazioni in cui i falli contro le squadre ucraine e altre dell’est Europa non vengono neanche riviste al Var. Non lo so, vorrei rivedere ancora quell’episodio per capire se l’arbitro ha fatto bene o male.

Le sue impressioni su questa stagione europea?

In gran parte sono stato in quarantena. Credo che arrivare in Europa League da quel gruppo di Champions è un bel traguardo. Certo, volevamo andare più avanti, ma la Roma è stata più forte della gara d'andata.

