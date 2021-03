Roma-Shakhtar Donetsk, il programma della vigilia: alle 11,15 rifinitura e alle 14 conferenza di Fonseca

In attesa delle parole di questo pomeriggio di Paulo Fonseca in vista del match di domenica contro il Genoa, la Roma ha stilato il programma della vigilia del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk: rifinitura la mattina ore 11,15 e conferenza stampa di mister Fonseca insieme ad un giocatore alle ore 14. Gli avversari hanno invece in programma la conferenza stampa della vigilia di mister Castro alle ore 17,20 e la rifinitura sul campo dell'Olimpico alle ore 18.