Roma-Shakhtar, prima gioia per El Shaarawy: esultanza con bacio sulla fronte al nuovo team manager Cardini

Sbarcato a Roma nella finestra invernale di mercato, per Stephan El Shaarawy oggi è arrivato il primo gol dopo il ritorno in giallorosso: il numero 92 ha siglato, infatti, la rete del 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League, terminata poi 3-0 per la Roma. Il 'Faraone', dopo aver abbracciato i compagni, si è diretto verso panchina e ha esultato baciando sulla fronte il nuovo team manager, Valerio Cardini.