Milan, Pioli: "Più ritmo, qualità e campi migliori in Europa. In Italia siamo indietro su tutto"

In conferenza stampa, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato anche delle difficoltà delle squadre italiane in campo europeo: "In Europa si gioca con più ritmo e qualità, noi abbiamo giocato a Manchester con ritmo e qualità anche perché c’era un manto erboso perfetto, mentre in Italia è difficile trovare campi del genere. Siamo un po' indietro su tutto, in Italia dobbiamo migliorare un po' in tutti i settori".