FONSECA: "Sarà fondamentale l'atteggiamento domani. Lo Shakhtar è fortissimo e la Roma in Ucraina non ha mai vinto con loro" (VIDEO)

ROMA TV - Oltre alle parole in conferenza stampa, arrivano quelle registrate prima della partenza per l'Ucraina, ai microfoni dell'emittente televisiva giallorossa. Questo il pensiero di Fonseca sulla sfida di domani: "Per me è importantissimo capire che la situazione non è chiusa e l'atteggiamento sarà molto importante in questa partita. Se pensiamo che aver vinto 3-0 basti non è un buon modo di prepararci a questa partita. Dobbiamo pensare che lo Shakhtar è una squadra fortissima, che la Roma non ha mai battuto lo Shakhtar in Ucraina ed è importante avere un buon atteggiamento perché sarà una partita difficile. Penso che presseranno dal primo minuto, per far un gol subito. Dobbiamo stare attenti, fare una partita molto concentrata perché sono una squadra fortissima. Dobbiamo cercare di fare un gol perché a quel punto sarà molto più difficile per loro. Penso solo alla gara con lo Shakhtar, non penso al Napoli. Sarà una partita difficile ma dobbiamo pensare solo allo Shakhtar".