Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma: Mayoral verso una maglia da titolare. Dzeko riposa in vista del Napoli

Dopo la maglia da titolare ottenuta in occasione del match di campionato contro il Parma, Edin Dzeko sembra destinato a sedere di nuovo in panchina per la sfida europea in casa dello Shakhtar Donetsk: Paulo Fonseca attende che il bosniaco ritrovi la forma migliore per aiutare la Roma nella corsa alla Champions, ed è proprio per questo che, stando a quanto riferisce il sito dell'emittente satellitare, sarà Borja Mayoral a condurre l'attacco giallorosso contro gli ucraini, con la qualificazione ai quarti che sembra ormai già ipotecata.

Il numero 9 tornerà invece titolare nella sfida di Serie A contro il Napoli: una sorta di inversione di tendenza rispetto all'ultimo periodo - quello successivo alla frattura post-Spezia -, in cui il tecnico portoghese aveva spesso scelto l'attaccante spagnolo come punto di riferimento per il reparto offensivo.

