Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma, il programma della vigilia: rifinitura la mattina a Trigoria e conferenza stampa di Fonseca alle 18

La Roma giovedì 18 marzo scenderà nuovamente in campo contro lo Shakhtar Donetsk, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi si presenteranno in Ucraina forti del risultato di 3-0 maturato durante la gara di andata, ma la partita si annuncia essere tutto purché scontata visto che la squadra di casa potrà contare anche sul sostegno del pubblico all'interno dell'impianto. La mattina alle 9:30 la squadra di Castro effettuerà la rifinitura presso il centro di allenamento di Sviatoshin, mentre la Roma scenderà in campo a Trigoria alle 10:15. Poi la partenza per l'Ucraina, dove Fonseca alle 18 si presenterà in conferenza stampa insieme a un altro giocatori.