Europa League: Roma-Shakhtar in chiaro su TV8

La sfida di andata tra Roma e Shakhtar Donetsk, in programma giovedì allo Stadio Olimpico alle ore 21, sarà visibile in chiaro su TV8, il canale sul quale Sky trasmette una gara per ogni turno di Europa League. Tra le italiane, sono rimaste in gioco solo i giallorossi e il Milan, che sarà impegnato a Manchester e il cui match di ritorno, con ogni probabilità, sarà trasmesso in chiaro.