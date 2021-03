Europa League, ROMA-SHAKHTAR DONETSK: le probabili formazioni. Pedro e Pellegrini sulla trequarti, Mkhitaryan centravanti

LAROMA24.IT - Fonseca sfida nuovamente il suo passato: all'Olimpico la Roma riceve lo Shakhtar Donetsk, ex squadra del tecnico portoghese prima di approdare in giallorosso, nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ibanez e Dzeko recuperano e si accomodano, almeno inizialmente, in panchina. Davanti a Pau Lopez, Kumbulla compone il terzetto difensivo con Mancini e Smalling, mentre in mediana Fonseca conferma Diawara e schiera Villar. Torna dal 1' anche Spinazzola, a destra c'è Karsdorp. Sulla trequarti il portoghese sceglie Pellegrini e Pedro, a sostegno di Mkhitaryan centravanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

A disp.: Mirante, Fuzato, Ibanez, Santon, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Carles Perez, El Shaarawy, Mayoral, Dzeko.

All.: Fonseca.

SHAKHTAR DONETSK: Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Marlos, Maycon, Alan Patrick; Tete, Moraes, Taison.

A disp.: Shevchenko, Pyatov, Kryvtsov, Kornienko, Bondar, Marcos Antonio, Dentinho, Solomon, Bolbat, Sudakov, Konoplyanka, Viunnyk.

All.: Castro.

Arbitro: Artur Dias. Assistenti: Rui Tavares-Paulo Soares. IV uomo: Tiago Martins. VAR: Joao Pinheiro. AVAR: Luis Godinho.