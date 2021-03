Europa League, polemiche dopo Rangers-Slavia Praga. Accuse razziste a Kudela, la replica dei cechi: "Kamara lo ha picchiato"

Rangers-Slavia Praga, che ha visto il passaggio del turno degli ospiti ai quarti di Europa League, ha avuto uno strascico di polemiche. Lo ha confessato Steven Gerrard, allenatore degli scozzesi, nelle interviste post-partita: "Kamara mi dice di aver subito insulti razzisti, conosco Glen e mi fido di lui al 100%. Non ho nemmeno voglia di parlare di calcio, adesso tocca alla Uefa e spero solo che questa vicenda non venga messa sotto il tappeto". Gerrard si riferisce al momento in cui, durante la gara, il difensore Ondrej Kudela si è avvicinato a Kamara rivolgendogli qualcosa all'orecchio, nascondendo il labiale con la mano.

Immediata la replica dello Slavia Praga che in un comunicato ha scritto: "Respingiamo l’immaginaria accusa di razzismo". Aggiungendo come alla squadra non sia stato permesso di entrare negli spogliatoi e Kudela sia stato addirittura "picchiato a pugni in faccia dal giocatore Kamara, senza preavviso, alla presenza di Steven Gerrard", con "i rappresentati della UEFA, presenti personalmente all’incidente, che sono rimasti scioccati". L'Uefa ha annunciato l'apertura di una inchiesta per far luce su quanto accaduto al termine della sfida di Europa League tra Rangers Glasgow e Slavia Praga.