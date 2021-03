Europa League: Pau Lopez, Mancini e Spinazzola tra i calciatori più in forma della competizione

E' tutto pronto per la gara d'andata tra Roma e Shakhtar Donetsk valida per gli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi ospitano gli ucraini allo Stadio Olimpico e Fonseca, che torna a convocare Dzeko e Ibanez al rientro dai rispettivi infortuni, potrà schierare tre dei giocatori più in forma della competizione. Si tratta di Pau Lopez, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, che secondo l'algoritmo utilizzato dalla Uefa risultano, nei loro ruoli, tra i calciatori che stanno offrendo in questa fase di stagione le prestazioni migliori.

L'algoritmo tiene conto dell'andamento dei calciatori nei rispettivi campionati d'appartenenza e in Europa League e ne analizza le statistiche ufficiali creando classifiche di rendimento.

Secondo questi calcoli Pau Lopez risulta il secondo portiere più in forma della competizione dopo Andreas Linde del Molde. L'estremo difensore giallorosso è seguito da Schmeichel del Leicester, Maignan del Lille e Rui Silva del Granada.

Rispettivamente al terzo e al quarto posto tra i difensori, invece, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola. In prima posizione Harry Maguire dello United, seguito dal compagno di squadra Wan-Bissaka. Quinta piazza per Doherty del Tottenham.

(uefa.com)