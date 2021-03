Europa League, lo Shakthar Donetsk si impone 1 a 0 sul campo dell'Olimpik Donec'k

Lo Shakthar Donetsk, prossimo avversario della Roma in Europa League, è sceso in campo questo pomeriggio per disputare il derby contro l'Olimpik Donec'k. La squadra di Castro si è imposta per 1 a 0 grazie a una rete di Dodo al minuto 24 del primo tempo. Con questa vittoria lo Shakthar si porta al secondo posto in classifica a un solo punto dalla Dinamo Kiev prima. La squadra ucraina adesso si inizierà a preparare per la sfida di giovedì prossimo, in cui andrà in scena la gara di andata contro la Roma negli ottavi di finale di Europa League.