Europa League, lo Shakthar Donetsk fuori dalla coppa nazionale: 1-0 contro lo Ahrobiznes Volochysk

Ahrobiznes Volochysk - Shakthar Donetsk finisce 1-0. Il match valido per i quarti di finale di coppa nazionale ucraina finisce ai tempi supplementari. Rigore sbagliato nei primi 90 minuti di gioco da Alan Patrick dello Shakthar al 52esimo, che dagli 11 metri non riesce a sbloccare il match. Si arriva così allo 0 a 0 definitivo che porta ai tempi supplementari.

A sbloccare il match ci pensa Semenets B. che al 96esimo minuto porta in vantaggio lo Ahrobiznes Volochysk che passa così in semifinale. Si ferma quindi ai quarti la corsa dello Shakthar, prossimo avversario della Roma negli ottavi di finale di Europa League.